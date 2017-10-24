Автостоянка на 360 машин и пешеходный переход появятся рядом с мечетью Тезе Пир - Azeravtoyol

Строительство нового пешеходного перехода и автостоянки планируется рядом с мечетью Тезе Пир на территории, известной как «Советская», в центре Баку, отмечает ОАО «Azeravtoyol».

«С целью обеспечения безопасности пешеходов рядом с мечетью Тезе Пир планируется строительного нового перехода», - сказано в сообщении.

Кроме этого, на указанной территории предусматривается строительство автомобильной стоянки на 360 машин и различных объектов.

Р.Бабаев