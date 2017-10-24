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Транспорт и связь 24.10.2017 10:43

Автостоянка на 360 машин и пешеходный переход появятся рядом с мечетью Тезе Пир - Azeravtoyol

Строительство нового пешеходного перехода и автостоянки планируется рядом с мечетью Тезе Пир на территории, известной как «Советская», в центре Баку, отмечает ОАО «Azeravtoyol».

«С целью обеспечения безопасности пешеходов рядом с мечетью Тезе Пир планируется строительного нового перехода», - сказано в сообщении.

Кроме этого, на указанной территории предусматривается строительство автомобильной стоянки на 360 машин и различных объектов.

Р.Бабаев

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Тэги: ГОРОД, ИНФРАСТРУКТУРА, АВТОСТОЯНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]