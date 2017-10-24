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Дальнее зарубежье 24.10.2017 11:29

Съезд КПК подтвердил курс на мирное развитие Китая

Съезд Коммунистической партии Китая (КПК), завершивший свою работу в Пекине, подтвердил, что в своей внешней политике КНР будет следовать мирному курсу развития, развивать сотрудничество с другими странами на основе отношений нового типа.

"Китай будет неизменно идти по пути мирного развития, будет высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и всеобщей выгоды, твердо придерживаться основной цели своей внешней политики: защищать мир во всем мире", - говорится в принятом съездом итоговом документе.

В нем также указывается, что Китай будет стремиться к развитию дружбы со всеми странами, "стимулировать международное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь", а также способствовать "формированию нового типа международных отношений, основанных на равенстве и взаимоуважении".

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Тэги: КИТАЙ, РАЗВИТИЕ, ПУТЬ, МИР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]