Съезд КПК подтвердил курс на мирное развитие Китая

Съезд Коммунистической партии Китая (КПК), завершивший свою работу в Пекине, подтвердил, что в своей внешней политике КНР будет следовать мирному курсу развития, развивать сотрудничество с другими странами на основе отношений нового типа.

"Китай будет неизменно идти по пути мирного развития, будет высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и всеобщей выгоды, твердо придерживаться основной цели своей внешней политики: защищать мир во всем мире", - говорится в принятом съездом итоговом документе.

В нем также указывается, что Китай будет стремиться к развитию дружбы со всеми странами, "стимулировать международное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь", а также способствовать "формированию нового типа международных отношений, основанных на равенстве и взаимоуважении".