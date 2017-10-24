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Происшествия 24.10.2017 11:06

ДТП за 9 месяцев нанесли урон дорожному хозяйству Азербайджана почти на 505 тыс. манат

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП), произошедшие в Баку и регионах Азербайджана в январе-сентябре 2017 года, нанесли ущерб дорожному хозяйству республики на сумму в 504,6 тыс. манат, отмечается в сообщении ОАО "Azeravtoyol".

«За 9 месяцев 2017 года в Баку и в районах республики произошло 403 ДТП, результате чего в негодность пришли 16 осветительных столбов, 11 дорожных знаков и прочая инфраструктура. Урон, нанесенный ДТП дорожному хозяйству Азербайджана в целом за указанный период, составил 504,6 тыс. манат», - говорится в информации.

По данным Azeravtoyol, из указанной суммы выплачено 285,3 тыс. манат или 56,5% ущерба, в том числе 235,8 тыс. манат – по республике (59,1% от суммы нанесенного ущерба) и 49,5 тыс. маннат по Баку (46,7%).

Н.Аббасова

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Тэги: ДТП, ДОРОГИ, УЩЕРБ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]