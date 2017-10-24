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Дальнее зарубежье 24.10.2017 11:40

США намерены в ноябре перебросить 10 истребителей-бомбардировщиков F-35A на авиабазу "Кадэна" в Японии

Командование США направляет десять истребителей-бомбардировщиков F-35A и около 300 служащих ВВС на американскую авиабазу "Кадэна" в японской префектуре Окинава, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на заявление Тихоокеанского командования ВВС США.

По данным телеканала, военные должны заступить на боевое дежурство в ноябре сроком на шесть месяцев. Самолеты прибудут с авиабазы в штате Юта.

F-35A впервые отправляют на авиабазу "Кадэна", где уже развернуты американские истребители F-15.

Эн-эйч-кей отмечает, что переброска американских F-35A станет демонстрацией военной силы в адрес КНДР, и напоминает, что администрация президента США Дональда Трампа наращивает военное, экономическое и дипломатическое давление на Северную Корею.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПЕРЕБРОСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]