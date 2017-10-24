Командование США направляет десять истребителей-бомбардировщиков F-35A и около 300 служащих ВВС на американскую авиабазу "Кадэна" в японской префектуре Окинава, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на заявление Тихоокеанского командования ВВС США.

По данным телеканала, военные должны заступить на боевое дежурство в ноябре сроком на шесть месяцев. Самолеты прибудут с авиабазы в штате Юта.

F-35A впервые отправляют на авиабазу "Кадэна", где уже развернуты американские истребители F-15.

Эн-эйч-кей отмечает, что переброска американских F-35A станет демонстрацией военной силы в адрес КНДР, и напоминает, что администрация президента США Дональда Трампа наращивает военное, экономическое и дипломатическое давление на Северную Корею.