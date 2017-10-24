Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-сентябре 2017г заказов на $356 млн

Азербайджанские производители получили в январе-сентябре 2017 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $355,8 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

"На портал Azexport.az в январе поступили заказы на сумму $48 млн, феврале - $6,5 млн, марте - $27 млн, апреле - $29,9 млн, мае – $19 млн, июне – $62,3 млн, июле – $71,6 млн, августе - $44,1 млн, сентябре - $47,4 млн", - отмечается в данных центра.

При этом в сентябре больше всего заказов поступило на экспорт из Азербайджана очищенного фундука, яблок, огурцов и другой плодоовощной продукции, хлопкового масла.

По данным центра, 18,2% заказов, поступивших на портал, приходится на Россию, 6,7% - Турцию, 6,3% - на Украину, 4,9% - Индию, 4,6% - США.

"В целом, заказы в отчетном периоде поступили из 60 стран", - указывает центр.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

А.Азизов