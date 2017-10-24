Выполнение сделки по сокращению добычи ОПЕК + за 9 месяцев составило 102%

Выполнение сделки по сокращению добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК за 9 месяцев составило 102%, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на ежегодном инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!".

"За 9 месяцев общее исполнение соглашения составило 102%. Если за 8 месяцев это было 99%, то за 9 месяцев - уже 102%. Это , конечно, беспрецедентный уровнеь", - сказал он.

"При этом страны ОПЕК исполнили свое соглашение на 100% без учета Ливии и Нигерии. А страны не-ОПЕК исполнили свои обязательства за 9 месяцев на 106%. То есть лидерами исполнения стали, как раз, страны, не входящие в ОПЕК", - отметил А.Новак.