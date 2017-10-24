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ТЭК 24.10.2017 12:14

Выполнение сделки по сокращению добычи ОПЕК + за 9 месяцев составило 102%

Выполнение сделки по сокращению добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК за 9 месяцев составило 102%, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на ежегодном инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!".

"За 9 месяцев общее исполнение соглашения составило 102%. Если за 8 месяцев это было 99%, то за 9 месяцев - уже 102%. Это , конечно, беспрецедентный уровнеь", - сказал он.

"При этом страны ОПЕК исполнили свое соглашение на 100% без учета Ливии и Нигерии. А страны не-ОПЕК исполнили свои обязательства за 9 месяцев на 106%. То есть лидерами исполнения стали, как раз, страны, не входящие в ОПЕК", - отметил А.Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, НЕФТЬ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]