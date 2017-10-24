В США отвергли сообщения о бомбардировке Дейр-эз-Зора силами коалиции

Официальный представитель возглавляемой США международной коалиции Райан Диллон назвал ложными утверждения о бомбардировке с воздуха сирийского города Дейр-эз-Зор.

"Эти утверждения ложные. В сентябре-октябре авиация коалиции не наносила удары по Дейр-эз-Зору", - написал Р.Диллон во вторник в своем микроблоге в "Твиттере".

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что в результате удара, нанесенного авиацией международной коалиции по Дейр-эз-Зору, более 10 мирных жителей погибли, несколько десятков получили ранения.

"В этом районе находятся российские и прорежимные силы. Проверьте их пресс-релизы об ударах", - заявил американский военный.