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Дальнее зарубежье 24.10.2017 14:13

В США отвергли сообщения о бомбардировке Дейр-эз-Зора силами коалиции

Официальный представитель возглавляемой США международной коалиции Райан Диллон назвал ложными утверждения о бомбардировке с воздуха сирийского города Дейр-эз-Зор.

"Эти утверждения ложные. В сентябре-октябре авиация коалиции не наносила удары по Дейр-эз-Зору", - написал Р.Диллон во вторник в своем микроблоге в "Твиттере".

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что в результате удара, нанесенного авиацией международной коалиции по Дейр-эз-Зору, более 10 мирных жителей погибли, несколько десятков получили ранения.

"В этом районе находятся российские и прорежимные силы. Проверьте их пресс-релизы об ударах", - заявил американский военный.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, СИРИЯ, БОМБАРДИРОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]