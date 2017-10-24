Глава австрийских консерваторов Курц предложил ультраправым создать коалицию

Лидер победившей на парламентских выборах Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц во вторник заявил, что предложил ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) сформировать альянс, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Он добавил, что хотел бы в среду начать переговоры по этому вопросу с представителями АПС.

На выборах, которые прошли в Австрии ранее в октябре, партия С.Курца одержала победу, однако не смогла получить большинство в парламенте.

Отмечается, что АНП и АПС в своих предвыборных кампаниях заявляли о необходимости ужесточения иммиграционного контроля и незамедлительной депортации тех соискателей убежища, запросы которых были отклонены властями.

На прошлой неделе президент Австрии Александр ван дер Беллен поручил лидеру АНП С.Курцу сформировать правительство.

На прошедших 15 октября досрочных парламентских выборах Австрийская народная партия получила 31,5% голосов, социал-демократы - 26,9%, ультраправая Австрийская партия свободы - 26%.