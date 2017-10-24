Ксения Собчак в рамках предвыборной кампании обещает заняться темой освобождения политзаключенных в России

Ксения Собчак заявила о намерении в рамках своей предвыборной кампании поднять тему освобождения политических заключенных.

"Свою пресс-конференцию я начинаю с требования об освобождении политических заключённых и прекращении незаконного преследования тех людей, которые невиновны, и которых преследуют за их политические взгляды. Я считаю, что применение силы к ним несоразмерно тому, что сделали эти люди. Я считаю, что следствие и прокуратура намеренно возбуждала дела и преследовала этих людей", - заявила К.Собчак на пресс-конференции во вторник, добавив, что в ходе предвыборной кампании она намерена добиваться их освобождения.

На пресс-конференции был продемонстрирован видеоролик, в котором показаны те, кого К.Собчак считает политическими заключенными. В ролике фигурировали режиссёр Кирилл Серебренников, брат оппозиционера Алексея Навального Олег, журналист РБК Александр Соколов, украинский кинорежиссёр Олег Сенцов, бывший глава службы безопасности "ЮКОСа" Алексей Пичугин.

Отдельно К.Собчак были упомянуты правозащитник Юрий Дмитриев, активист Дмитрий Бученков и Алексей Малобродский.