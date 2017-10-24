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СНГ 24.10.2017 14:54

Патриарх Кирилл осудил телевидение за пропаганду криминала

Патриарх Московский и всея Руси признался, что его устрашает криминальный контент телевизионных каналов.

"На первом - криминал, на втором - криминал, на третьем - криминал, на пятом - криминал. Вы представляете, какая пропаганда криминала, разнузданности, человеческих страстей, дикого образа жизни обрушивается на среднего потребителя нашего телевидения! А если мы к этому добавим Интернет?" - сказал предстоятель, признавшись, что редко смотрит телевизор.

Он подчеркнул, что считает "информационный фон, на котором развивается современная цивилизация", очень опасным.

"А если мы соотнесем возможности всех наших религиозных конфессий по оказанию влияния с тем, что несут телевидение и Интернет сегодня, нам бы всем надо памятник поставить за то, что в условиях свободы сегодня религиозные организации развились и укрепились", - высказал мнение предстоятель.

Патриарх считает, что существующая свобода в данном случае используется во зло, и это может обернуться самыми тяжелыми последствиями для всей цивилизации.

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Тэги: РОССИЯ, ПАТРИАРХ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]