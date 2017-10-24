Министром обороны Молдавии стал Евгений Стурза

Министром обороны Молдавии назначен 32-летний финансист Евгений Стурза.

Указ об этом подписал вместо президента председатель парламента Андриан Канду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента,

Конституционный суд Молдавии на прошлой неделе предоставил такие полномочия спикеру, в связи с тем, что Игорь Додон дважды отклонил предложенную премьер-министром кандидатуру на пост министра обороны.

Евгений Стурза в присутствии председателя парламента и премьер-министра приведен к присяге и представлен коллективу министерства.

Евгений Стурзе 32 года. Он окончил в 2008 году финансовый факультет Экономической академии Молдавии. Является заместителем председателя Европейской народной партии, которую возглавляет бывший премьер-министр Юрий Лянкэ. Политическую карьеру начал в 2009, когда стал советником бывшего премьер-министра Влада Филата. После того, как в 2013 году, премьер-министром стал Юрий Лянкэ, Евгений Стурза становится руководителем аппарата правительства. Занимал эту должность до 2015 года. после отставки правительства стал руководителем проекта реформы публичной администрации при Институте европейских политик и реформ.