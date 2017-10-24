Предвыборный штаб Собчак возглавит бывший гендиректор НТВ Малашенко

Главой предвыборного штаба журналистки Ксении Собчак, претендующей на пост президента РФ, стал медиа-менеджер, один из основателей НТВ Игорь Малашенко.

"Я готова представить вам начальника своего штаба - Игорь Малашенко, один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей НТВ", - сказала К.Собчак на пресс-конференции во вторник.

К.Собчак также пригласила присоединиться к своей кампании экономистов Вячеслава Иноземцева и Андрея Мовчана, а также юриста Елену Лукьянову.

"Пользуясь случаем перейти от заочной к настоящей дискуссии по экономическому развитию страны, приглашаю Вячеслава Иноземцева и Андрея Мовчана присоединиться к нашей дискуссии",- заявила К.Собчак на пресс-конференции во вторник.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что С.Иноземцев станет автором экономической программы К.Собчак.

"Мы приглашаем юриста Елену Лукьянову возглавить обсуждение законотворчества, судебной и конституционной практики",- добавила К.Собчак.

Она добавила, что уже есть согласие журналиста Антона Красовского, основателя проекта "СПИД-Центр" на модерацию дискуссий по проблемам ВИЧ.

К.Собчак также сообщила, что штабы ее предвыборной кампании будут открыты во всех крупных городах страны.

"Выборы это дорого. Они требуют, чтобы мы собирали эти средства. Пока у нас очень скромная кампания, но во всех крупных городах России у нас будут штабы", - сказала К.Собчак на пресс-конференции во вторник.

Она заявила о намерении выступить во всех городах-миллионниках, посетить разные регионы РФ.