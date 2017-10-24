Критерий нужды в Азербайджане на 2018г предлагается сохранить на уровне 116 манатов

Правительство Азербайджана предлагает на 2018 год установить «критерий нужды», используемый для определения размера адресной социальной помощи (АСП), на уровне 116 манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

«Критерий нужды» на 2017 год также составляет 116 манатов.

Азербайджан с 2006 года перешел на систему адресной социальной помощи. Размер адресной социальной помощи определяется исходя из разницы между "критерием нужды" и размером дохода на одного члена семьи. Семьи, чей доход на человека ниже этого критерия и являются получателями адресной социальной помощи.

Р.Бабаев