В Азербайджане прожиточный минимум на 2018г предлагается установить на уровне 173 манат

Правительство Азербайджана предлагает на 2018 год установить прожиточный минимум на уровне 173 манат, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

На 2017 год прожиточный минимум утвержден в размере 155 манат. Таким образом, прожиточный минимум увеличивается по сравнению с 2017 годом на 11,6%.

В том числе для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума предлагается установить на 2018 год на уровне 183 манат, для пенсионеров – 144 манат, для детей – 154 манат.

Р.Бабаев