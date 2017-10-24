Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   1.9997 RUR   0.0296 GBR   2.2482 TRY   0.4587

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.90 Brent   57.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 17° Завтра 14° 19° 26 Окт 12° 20° 27 Окт 12° 16°

Социум 24.10.2017 14:09

В Азербайджане прожиточный минимум на 2018г предлагается установить на уровне 173 манат

Правительство Азербайджана предлагает на 2018 год установить прожиточный минимум на уровне 173 манат, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

На 2017 год прожиточный минимум утвержден в размере 155 манат. Таким образом, прожиточный минимум увеличивается по сравнению с 2017 годом на 11,6%.

В том числе для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума предлагается установить на 2018 год на уровне 183 манат, для пенсионеров – 144 манат, для детей – 154 манат.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЮДЖЕТ, МИНИМУМ, ПРАВИТЕЛЬСТВО

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]