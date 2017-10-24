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24.10.2017 14:34

В Гяндже прошел Есенинский фестиваль. Фоторепортаж

23 октября с.г. в школе № 4 города Гянджи состоялся литературно-музыкальный фестиваль для учащихся школ «Есенинская осень». Его организаторами выступили Русская община города Гянджи и западного региона Азербайджана, Азербайджанская ассоциация выпускников российских (советских) высших учебных заведений, Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана при организационном содействии представительства Россотрудничества в Азербайджане.

В фестивале приняли участие учащиеся школ города Гянджи и западного региона Азербайджана. Они читали стихи Сергея Есенина, исполняли песни и танцы, представили театральные постановки по мотивам произведений поэта. Из лучших представленных на фестиваль рисунков была составлена выставка «Мой край, задумчивый и нежный…»

Участников и гостей фестиваля приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, председатель Азербайджанской ассоциации выпускников российских (советских) высших учебных заведений, заместитель председателя Русской общины города Гянджи и западного региона Азербайджана Узеир Алиев, директор школы № 4 города Гянджи Алиага Сафаралиев и российский предприниматель Шахин Мамедов. Последний любезно предоставил для проведения фестиваля все необходимое оборудование.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]