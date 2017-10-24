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Дальнее зарубежье 24.10.2017 14:46

Главы МИД Турции и Греции обсуждают проблему нелегальной иммиграции

Министры иностранных дел Турции и Греции проводят встречу в Анкаре в связи с сообщениями ООН об увеличении числа иммигрантов, незаконно въезжающих на греческую территорию с турецкой стороны, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

В сентябре ООН сообщила об увеличении потока нелегальных иммигрантов из Турции в Грецию. За прошедший месяц было зафиксировано рекордное количество нелегалов, которые прибыли в Грецию через Турцию с марта 2016 года, когда Европейский союз и Турция заключили сделку с целью ограничения потока мигрантов в Европу.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, МИД, ИММИГРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]