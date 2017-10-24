Главы МИД Турции и Греции обсуждают проблему нелегальной иммиграции

Министры иностранных дел Турции и Греции проводят встречу в Анкаре в связи с сообщениями ООН об увеличении числа иммигрантов, незаконно въезжающих на греческую территорию с турецкой стороны, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

В сентябре ООН сообщила об увеличении потока нелегальных иммигрантов из Турции в Грецию. За прошедший месяц было зафиксировано рекордное количество нелегалов, которые прибыли в Грецию через Турцию с марта 2016 года, когда Европейский союз и Турция заключили сделку с целью ограничения потока мигрантов в Европу.