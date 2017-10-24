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Дальнее зарубежье 24.10.2017 15:46

НАТО намерена создать два новых подразделения на фоне роста напряженности в отношениях с Россией - газета

Министры обороны стран НАТО в ноябре намерены пересмотреть структуру ряда подразделений альянса, в том числе, на повестке дня - создание двух новых подразделений, сообщает издание "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники.

Североатлантический альянс планирует создать логистическое подразделение, которое будет отвечать за снабжение и перемещение войск, а также подразделение по защите морских рубежей в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах.

Данные нововведения направлены на "укрепление слабых позиций в любом возможном конфликте с Россией", отмечает газета.

Издание отмечает, что нарастающее напряжение в отношениях с Россией вынуждает НАТО пересматривать системы снабжения границ, а также готовиться к возможной переброске войск в неожиданные зоны конфликтов.

За десятилетия мирного существования логистические возможности НАТО "атрофировались", пишет "Уолл-стрит джорнэл", а перемещению войск мешают внутренние правила Евросоюза.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, НАТО, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ


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