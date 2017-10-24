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Бизнес и законодательство 24.10.2017 14:48

Азербайджан в 2017г увеличит добычу золота в 2,8 раза

Добыча золота в Азербайджане в 2017 году составит 5 тыс. 312,2 кг, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

В 2016 году в Азербайджане было добыто 1 тыс. 894,1 кг золота. Таким образом, в 2017 году добыча золота в Азербайджане по сравнению с 2016 годом увеличится в 2,8 раза.

Согласно прогнозам правительства, в 2017 году объем добычи железной руды и концентрата по республике составит в 2 тыс. 473,1 тонн (рост по сравнению с 2016 годом на 25,8%).

Добыча золота и серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется с месторождений Кедабек и Гоша в рамках контракта типа Production Sharing Agreement, подписанного 21 августа 1997 года. Контракт предусматривает разработку 6 месторождений: одного - в Нахичевани, двух - в Кедабекском районе Азербайджана (450 км к западу от Баку) и трех - Кельбаджаре и Зангелане, оккупированных в настоящее время армянскими вооруженными силами. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, в целом с этих 6 месторождений планируется добыть 400 тонн золота.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Кедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года ввела в разработку золотоносный рудник Гадир, в сентябре 2017 года - Угур.

Кроме этого, государственное ЗАО "AzerGold" в этом году начало добычу золота и серебра с месторождения Човдар и экспорт золотых и серебряных слитков.

Объем добычи компанией с данного месторождения прогнозируется в целом за 2017 год в 40 тыс. унций. При этом за 2017 год ЗАО "AzerGold" рассчитывает выручить около 145 млн манатов от продажи золота и серебра, добытых в Азербайджане.

Ранее промышленные запасы золотоносного месторождения Човдар в Дашкесанском районе Азербайджана оценивались в 44,61 тонн золота.

А.Азизов

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Тэги: ЗОЛОТО, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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