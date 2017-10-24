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Финансы 24.10.2017 15:05

Бездефицитный бюджет фонда страхования безработных в Азербайджане в 2018г превысит 89 млн манатов

Доходы и расходы Фонда страхования от безработицы в 2018 году составят 89,04 млн. манат.

Проект бюджета фонда представлен на утверждение парламента Азербайджана.

Согласно проекту, доходы Фонда будут формировать за счет следующих источников: поступлений в виде отчислений на страхование от безработицы работников бюджетных организаций – 17,726 млн. манат, работников в частном секторе – 53,567 млн. манат, прочих источников - 20 тыс. манат.

Расходы Фонда в 2018 году будут по следующим направлениям: страховые выплаты по безработице – 33,478 млн. манат, организация профессиональной подготовки и дополнительное образование - 1,613 млн. манат, оказание консультативных услуг по специальностям, организация трудовых бирж и ярмарок - 120 тыс. манат, организация оплачиваемых общественных работ – 1,788 млн. манат.

Кроме этого, расходы на организацию мероприятий по самозанятости в следующем году составят 35,802 млн. манат, на совместное финансирование части заработных плат страхуемых лиц на определенное время (от 3 до 12 месяцев) – 1,38 млн манат, расходы на содержание органов занятости - 13,709 млн. манат.

Закон «О страховании от безработицы», который вступит в силу с 1 января 2018 года, предусматривает два основных компонента – выплату полной или частичной компенсации потерявшему работу человеку в счет потерянной прибыли на период с момента потери работы и до нового трудоустройства, а также оказание помощи по возвращению его на трудовой рынок.

В рамках страхования от безработицы предусматривается три вида выплаты - основная страховая выплата, дополнение к страховой выплате, минимальный страховой платеж.

Расчет месячного страхового платежа производится следующим образом: 50% от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже от 3 до 5 лет; 55% от потерянной ежемесячной зарплаты - при страховом стаже от 5 до 10 лет; 60% от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже свыше 10 лет.

Страховой тариф будет формироваться из двух источников: 0,5% удерживаемых из зарплаты самого работника и 0,5% от фонда оплаты труда по предприятию.

Для аккумуляции средств, направляемых на страхование от безработицы, создается специальный Фонд страхования от безработицы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БЮДЖЕТ, БЕЗРАБОТИЦА, СТРАХОВАНИЕ


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