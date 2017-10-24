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Карабахский конфликт 24.10.2017 15:16

Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в попытке помешать возвращению азербайджанского населения в Карабах

Стремление Еревана изменить демографическую ситуацию на оккупированных Арменией территориях Азербайджана направлено на препятствование возвращению азербайджанцев в свои дома, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Попытки Армении изменить экономическую, культурную и демографическую картину на оккупированных территориях направлены на препятствование возвращению выселенного насильно из своих домов азербайджанского населения и на продолжение аннексии территории Азербайджана», - подчеркнул Э.Мамедъяров на конференции «Укрепление безопасности в Средиземноморье, сотрудничество в условиях большого потока мигрантов и беженцев» в Италии.

Министр подчеркнул, что вопросы миграции и беженцев являются "особенно острыми и чувствительными для Азербайджана".

«Еще один элемент озабоченности Азербайджана заключается в необходимости уделять пристальное внимание тому, что в период, когда ведутся поиски эффективных путей выхода из миграционного кризиса, с которым сегодня столкнулось международное сообщество, некоторые политические лидеры пытаются использовать страдания мигрантов в своих корыстных интересах», - сказал Э.Мамедъяров.

Он обвинил руководство Армении в таких попытках. «Грубо нарушая Международное гуманитарное право, в частности, Четвертую Женевскую конвенцию и дополнительные протоколы 1949 года, Армения проводит политику искусственного заселения оккупированных азербайджанских территорий сирийскими армянами, что является ярким примером попыток злоупотребления человеческими страданиями в незаконных целях», - отметил министр.

По словам Э.Мамедъярова, Европейский суд по правам человека в своем решении по делу «Чирагова и других против Армении» подтвердил право перемещенных лиц на возвращение в свои дома и призвал уважать нормы международного гуманитарного права и положения в области прав человека, касающиеся собственности.

«Серьезное публичное осуждение на международном уровне незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана может существенно подорвать намерения руководства Армении укрепить существующее статус-кво и усилить перспективы мирного урегулирования конфликта», - считает глава МИД Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]