Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в попытке помешать возвращению азербайджанского населения в Карабах

Стремление Еревана изменить демографическую ситуацию на оккупированных Арменией территориях Азербайджана направлено на препятствование возвращению азербайджанцев в свои дома, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«Попытки Армении изменить экономическую, культурную и демографическую картину на оккупированных территориях направлены на препятствование возвращению выселенного насильно из своих домов азербайджанского населения и на продолжение аннексии территории Азербайджана», - подчеркнул Э.Мамедъяров на конференции «Укрепление безопасности в Средиземноморье, сотрудничество в условиях большого потока мигрантов и беженцев» в Италии.
Министр подчеркнул, что вопросы миграции и беженцев являются "особенно острыми и чувствительными для Азербайджана".
«Еще один элемент озабоченности Азербайджана заключается в необходимости уделять пристальное внимание тому, что в период, когда ведутся поиски эффективных путей выхода из миграционного кризиса, с которым сегодня столкнулось международное сообщество, некоторые политические лидеры пытаются использовать страдания мигрантов в своих корыстных интересах», - сказал Э.Мамедъяров.
Он обвинил руководство Армении в таких попытках. «Грубо нарушая Международное гуманитарное право, в частности, Четвертую Женевскую конвенцию и дополнительные протоколы 1949 года, Армения проводит политику искусственного заселения оккупированных азербайджанских территорий сирийскими армянами, что является ярким примером попыток злоупотребления человеческими страданиями в незаконных целях», - отметил министр.
По словам Э.Мамедъярова, Европейский суд по правам человека в своем решении по делу «Чирагова и других против Армении» подтвердил право перемещенных лиц на возвращение в свои дома и призвал уважать нормы международного гуманитарного права и положения в области прав человека, касающиеся собственности.
«Серьезное публичное осуждение на международном уровне незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана может существенно подорвать намерения руководства Армении укрепить существующее статус-кво и усилить перспективы мирного урегулирования конфликта», - считает глава МИД Азербайджана.
Р.Бабаев
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