Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   1.9997 RUR   0.0296 GBR   2.2482 TRY   0.4587

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.90 Brent   57.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 17° Завтра 14° 19° 26 Окт 12° 20° 27 Окт 12° 16°

Карабахский конфликт 24.10.2017 15:26

Количество вынужденных переселенцев в Азербайджане превышает 1,2 млн человек – глава МИД

Количество вынужденных переселенцев в результате армянской агрессии против Азербайджана превышает 1,2 млн человек, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«В Азербайджане на душу населения приходится самое большое число беженцев и вынужденных переселенцев. Сегодня в Азербайджане количество вынужденных переселенцев превысило 1,2 млн человек», - подчеркнул Э.Мамедъяров на конференции «Укрепление безопасности в Средиземноморье, сотрудничество в условиях большого потока мигрантов и беженцев», организованной в Италии.

По его словам, единственным вариантом решения проблемы вынужденных переселенцев является возвращение их в свои дома и создание для них безопасных условий проживания. «Этот вопрос является приоритетным для правительства Азербайджана», - отметил он.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что руководство страны подготовило всестороннюю программу «Великое возвращение» для вынужденных переселенцев. «С целью обеспечения прав достойного и безопасного добровольного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома, которое последует вслед за выводом армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, азербайджанское государство подготовило всестороннюю программу «Великое возвращение», - сказал глава МИД.

По его словам, за последние 20 лет на решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджан направил $6 млрд.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЖЕНЦЫ, ПРОБЛЕМА, МИНИСТР


Похожие новости


Проблема беженцев обнажила кризис солидарности - Пан Ги Мун Рост числа беженцев и вынужденных переселенцев в мире недопустим – Первая леди Азербайджана Турецкие власти заявляют, что не справляются с наплывом беженцев из Сирии

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]