Количество вынужденных переселенцев в Азербайджане превышает 1,2 млн человек – глава МИД

Количество вынужденных переселенцев в результате армянской агрессии против Азербайджана превышает 1,2 млн человек, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«В Азербайджане на душу населения приходится самое большое число беженцев и вынужденных переселенцев. Сегодня в Азербайджане количество вынужденных переселенцев превысило 1,2 млн человек», - подчеркнул Э.Мамедъяров на конференции «Укрепление безопасности в Средиземноморье, сотрудничество в условиях большого потока мигрантов и беженцев», организованной в Италии.
По его словам, единственным вариантом решения проблемы вынужденных переселенцев является возвращение их в свои дома и создание для них безопасных условий проживания. «Этот вопрос является приоритетным для правительства Азербайджана», - отметил он.
Э.Мамедъяров подчеркнул, что руководство страны подготовило всестороннюю программу «Великое возвращение» для вынужденных переселенцев. «С целью обеспечения прав достойного и безопасного добровольного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома, которое последует вслед за выводом армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, азербайджанское государство подготовило всестороннюю программу «Великое возвращение», - сказал глава МИД.
По его словам, за последние 20 лет на решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджан направил $6 млрд.
Р.Бабаев
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