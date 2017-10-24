Правительство Азербайджана прогнозирует на 2019-2021гг среднегодовой рост ВВП на уровне 3,5%

Правительство Азербайджана на 2019-2021гг прогнозирует среднегодовой рост ВВП на уровне 3,5%.

Согласно прогнозам правительства, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в 2019 году рост ВВП составит 4%, в 2020г – 3,7%, в 2021г – 2,9%.

При этом рост нефтяного ВВП в 2019 году составит 6,8%, в 2020г – 4,9%, в 2021г – 2,2%.

Рост ненефтяного сектора по прогнозам в 2019 году составит 2,6%, в 2020 году – 3,2%, в 2021г – 3,3%.

Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана рост ВВП по итогам 2017 года ожидает на уровне 0,3%. На 2018 год экономический рост прогнозируется в 1,5%.

А.Азизов