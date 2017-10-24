Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   1.9997 RUR   0.0296 GBR   2.2482 TRY   0.4587

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.90 Brent   57.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 17° Завтра 14° 19° 26 Окт 12° 20° 27 Окт 12° 16°

Макроэкономика 24.10.2017 15:49

Правительство Азербайджана прогнозирует на 2019-2021гг среднегодовой рост ВВП на уровне 3,5%

Правительство Азербайджана на 2019-2021гг прогнозирует среднегодовой рост ВВП на уровне 3,5%.

Согласно прогнозам правительства, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в 2019 году рост ВВП составит 4%, в 2020г – 3,7%, в 2021г – 2,9%.

При этом рост нефтяного ВВП в 2019 году составит 6,8%, в 2020г – 4,9%, в 2021г – 2,2%.

Рост ненефтяного сектора по прогнозам в 2019 году составит 2,6%, в 2020 году – 3,2%, в 2021г – 3,3%.

Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана рост ВВП по итогам 2017 года ожидает на уровне 0,3%. На 2018 год экономический рост прогнозируется в 1,5%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВВП, ПРОГНОЗЫ


Похожие новости


ВБ: рост ВВП Азербайджана в 2018-2019гг ускорится до 1,5% Спад ВВП Азербайджана в 2017г составит 0,6%, экономический рост в 2018г превысит 1% - Sberbank Investment Research АБР: спад ВВП Азербайджана в 2017г составит 1,3%, экономический рост в 2018г – 1% МВФ отмечает стабилизацию ситуации в экономике Азербайджана Экономический рост Азербайджана к 2020г ускорится до 3,5% - S&P МВФ: Спад ВВП Азербайджана в 2017г составит 1%, рост в 2018г – 2%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]