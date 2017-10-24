Азербайджан прогнозирует снижение в 2018г добычи нефти на 2,2%, рост добыча газа на 4,9%

Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует добычу нефти на уровне 37 млн 534,8 тыс. тонн, что на 2,2% ниже показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Согласно прогнозам правительства, добыча газа в 2018 году составит 30 млрд 498,3 млн, что на 4,9% выше показателя 2017 года.

Как сообщалось ранее, по итогам 2017 года добыча нефти в Азербайджане составит 38 млн 372,7 тыс. тонн, добыча газа - 29 млрд 60 млн кубометров.

Н.Аббасова