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ТЭК 24.10.2017 16:16

Азербайджан прогнозирует снижение в 2018г добычи нефти на 2,2%, рост добыча газа на 4,9%

Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует добычу нефти на уровне 37 млн 534,8 тыс. тонн, что на 2,2% ниже показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Согласно прогнозам правительства, добыча газа в 2018 году составит 30 млрд 498,3 млн, что на 4,9% выше показателя 2017 года.

Как сообщалось ранее, по итогам 2017 года добыча нефти в Азербайджане составит 38 млн 372,7 тыс. тонн, добыча газа - 29 млрд 60 млн кубометров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]