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Финансы 24.10.2017 16:27

Азербайджан в 2018г на выплату пенсий направит 3,4 млрд манатов

Доходы и расходы бездефицитного бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана на 2018 год прогнозируются на уровне 3 млрд 578 млн 760 тыс. манатов, что на 5% больше показателей на 2017 год.

В структуре доходов фонда в 2018 году 1 млрд 300 млн манатов (рост на 2,3% по сравнению с 2017 годом) или 36,3% всех поступлений будет сформировано за счет трансфертов из госбюджета.

Кроме этого, отчисления в ГФСЗ по обязательному социальному страхованию прогнозируются на уровне 2 млрд 273,26 млн манатов или 63,51% всех доходов. В том числе поступления по обязательному страхованию работников бюджетных организаций прогнозируются на уровне 838,7 млн манатов, в частном секторе – 1 млрд 408,26 млн манатов.

Остальные поступления прогнозируются по прочим доходам.

В структуре расходов в следующем году на выплаты населению планируется направить 3 млрд 495,1 млн манатов. В том числе, на выплату пенсий будет направлено 3 млрд 407 млн манатов, на выплату пособий – 88,1 млн манатов.

Расходы на банковское обслуживание в связи с выдачей пенсий и пособий прогнозируются 20,5 млн манатов, на содержание аппарата фонда – 41,5 млн манатов, остальное – прочие расходы.

Доходы и расходы бездефицитного бюджета ГФСЗ на 2017 год утверждены на уровне 3 млрд 400 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГФСЗ, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]