Курс манат/ доллару на 25 октября - 1,7002 манат/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 октября установил на уровне 1,7002 манат/$1 (24 октября - 1,7001 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

А.Азизов