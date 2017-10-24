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Внешняя политика 24.10.2017 17:28

Азербайджан и Иран обсудили вопросы военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с возглавляемой заместителем министра обороны и поддержки ВС Ирана, руководителем с иранской стороны Совместной рабочей Группы по двусторонним военным связям и военно-техническому сотрудничеству Ходжатуллахом Горейши вопросы безопасности в бассейне Каспийского моря.

«Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии сотрудничества двух стран в военной сфере, вопросах безопасности в бассейне Каспийского моря и других вопросах, представляющих взаимный интерес», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

З.Гасанов отметил значение проходящей в Баку первой встречи Совместной рабочей группы по военным связям и военно-техническому сотрудничеству между министерствами обороны двух стран, подчеркнув, что это сыграет важную роль в дальнейшем развитии отношений в сфере обороны и безопасности.

Говоря об армяно-азербайджанском конфликте, министр отметил, что Армения по сей день продолжает нагнетать обстановку на фронте.

Х.Горейши выразил удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества в военной сфере. Касаясь военно-политической ситуации на Южном Кавказе, в том числе нагорно-карабахской проблемы, замминистра отметил важность мирного урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что Иран всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]