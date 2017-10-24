Азербайджан и Иран обсудили вопросы военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с возглавляемой заместителем министра обороны и поддержки ВС Ирана, руководителем с иранской стороны Совместной рабочей Группы по двусторонним военным связям и военно-техническому сотрудничеству Ходжатуллахом Горейши вопросы безопасности в бассейне Каспийского моря.

«Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии сотрудничества двух стран в военной сфере, вопросах безопасности в бассейне Каспийского моря и других вопросах, представляющих взаимный интерес», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

З.Гасанов отметил значение проходящей в Баку первой встречи Совместной рабочей группы по военным связям и военно-техническому сотрудничеству между министерствами обороны двух стран, подчеркнув, что это сыграет важную роль в дальнейшем развитии отношений в сфере обороны и безопасности.

Говоря об армяно-азербайджанском конфликте, министр отметил, что Армения по сей день продолжает нагнетать обстановку на фронте.

Х.Горейши выразил удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества в военной сфере. Касаясь военно-политической ситуации на Южном Кавказе, в том числе нагорно-карабахской проблемы, замминистра отметил важность мирного урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что Иран всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана.

Р.Бабаев