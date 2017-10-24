При спонсорской поддержке компании Bakcell, в Баку прошла первая международная конференция, посвященная Цифровому Торговому Хабу Азербайджана

При спонсорской поддержке компании Bakcell – первого оператора мобильной связи и ведущего провайдера мобильного интернета Азербайджана, в Баку прошла первая международная конференция «Цифровой Торговый Хаб Азербайджана – перспективы развития». Организатором данного мероприятия выступил Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

На конференции были представлены доклады об общей концепции развития цифровых торговых хабов, о сотрудничестве в данной области, а также применении и взаимном признании электронных подписей. Докладчики также выступили с презентациями о новых возможностях для упрощения экспортных процедур, выдаче электронных подписей нерезидентам, регистрации и управлении компаниями в режиме онлайн, были представлены новые решения в сфере электронного банкинга.

В работе конференции приняли участие представители Европейского Союза, Всемирного банка, ПРООН и других международных организаций, представители бизнеса из Великобритании, России, Эстонии, США, Польши, Швейцарии и других стран, а также представители государственных структур и общественных организаций Азербайджана.

Следует отметить, что в рамках конференции были подписаны меморандумы о сотрудничестве между Центром анализа экономических реформ и коммуникаций и престижными организациями различных стран.

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О компании Bakcell

Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий выбор продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sü[email protected], Bakcell предоставляет своим абонентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sü[email protected] и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G от компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана, охватывая 93% населения страны.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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