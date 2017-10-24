Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   1.9997 RUR   0.0296 GBR   2.2482 TRY   0.4587

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.90 Brent   57.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 17° Завтра 14° 19° 26 Окт 12° 20° 27 Окт 12° 16°

24.10.2017 18:10

Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани

ОАО "Азерсу" получит из госбюджета 2,1 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации г.Ленкорань.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал соответствующее распоряжение, оно опубликовано на сайте главы государства.

Средства на проведение данных работ будут выделены из госбюджета.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРСУ, ЛЕНКОРАНЬ, РАБОТЫ

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]