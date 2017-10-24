Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани

ОАО "Азерсу" получит из госбюджета 2,1 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации г.Ленкорань.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал соответствующее распоряжение, оно опубликовано на сайте главы государства.

Средства на проведение данных работ будут выделены из госбюджета.

А.Азизов