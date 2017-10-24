Азербайджан попросил Украину о поддержке кандидатуры Баку на проведение Expo-2025

Азербайджан рассчитывает на поддержку Украины кандидатуры Баку на проведение Всемирной универсальной выставки Expo-2025, заявил замминистра культуры и туризма Назим Самедов.

Н.Самедов в рамках первого заседания азербайджано-украинской совместной комиссии по туризму попросил Киев поддержать кандидатуру Баку на проведение Expo-2025.

Как сообщалось ранее, Баку (Азербайджан), Екатеринбург (Россия), Париж (Франция) и Осака (Япония) объявлены кандидатами на проведение Всемирной универсальной выставки Expo-2025.

Победитель определится в ноябре 2018 года на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок голосованием 170 стран-участников организации.

На данный момент ожидается, что Expo пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Expo проводится один раз в пять лет. В 2015 году она проходила в Милане (Италия), в 2020-2021 годах выставка пройдет в Дубае (ОАЭ).

А.Азизов