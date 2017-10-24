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Инфраструктура и тендеры 24.10.2017 18:23

Азербайджан попросил Украину о поддержке кандидатуры Баку на проведение Expo-2025

Азербайджан рассчитывает на поддержку Украины кандидатуры Баку на проведение Всемирной универсальной выставки Expo-2025, заявил замминистра культуры и туризма Назим Самедов.

Н.Самедов в рамках первого заседания азербайджано-украинской совместной комиссии по туризму попросил Киев поддержать кандидатуру Баку на проведение Expo-2025.

Как сообщалось ранее, Баку (Азербайджан), Екатеринбург (Россия), Париж (Франция) и Осака (Япония) объявлены кандидатами на проведение Всемирной универсальной выставки Expo-2025.

Победитель определится в ноябре 2018 года на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок голосованием 170 стран-участников организации.

На данный момент ожидается, что Expo пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Expo проводится один раз в пять лет. В 2015 году она проходила в Милане (Италия), в 2020-2021 годах выставка пройдет в Дубае (ОАЭ).

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ЕХPO, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]