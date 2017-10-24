Азербайджан рассчитывает на увеличении турпотока из Украины

Первое заседание совместной азербайджано-украинской комиссии по туризму состоялось 24 октября в Киеве, сообщает министерство культуры и туризма Азербайджана.

Замминистра культуры и туризма Назим Самедов на заседании отметил, что в 2016 году Азербайджан посетили более 54 тыс. туристов из Украины. Однако, по мнению замминистра, данные цифры турпотока не соответствуют имеющему потенциалу.

"В рамках заседания были обсуждены проекты, которые будут способствовать развитию туристических связей между Азербайджаном и Украиной", - отмечает ведомство.

Кроме этого, представители туриндустрии двух стран обсудили на встрече перспективы сотрудничества.

А.Азизов