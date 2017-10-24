Мамедъяров обсудил с мэром Палермо вопросы сотрудничества в сферах туризма и АПК

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и мэр итальянского города Палермо Леолука Орландо обсудили вопросы расширения экономического и культурного сотрудничества.

"Министр и мэр отметили наличие потенциала для развития сотрудничества в сферах туризма, АПК, культуры, городского хозяйства и др. направлениям", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Э.Мамедъяров на встрече подчеркнул, что Италия является одним из основных партнеров Азербайджана среди стран ЕС. Он добавил, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с регионами Италии.

А.Азизов