Минналогов Азербайджана за 9 месяцев увеличило регистрацию юрлиц на 47%, физлиц – на 42%

Министерство налогов Азербайджана в январе-сентябре зарегистрировало 8,352 тыс. коммерческих юридических лиц и 117,717 тыс. физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных юрлиц увеличилось на 47,4%, физических лиц – на 41,7%", - отметили в Минналогов.

За 9 месяцев текущего года e-регистрацию прошли 5,785 тыс. юрлиц, т.е. 69,3% от общего числа зарегистрированных юрлиц.

А.Азизов