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Бизнес и законодательство 25.10.2017 09:03

Минналогов Азербайджана за 9 месяцев увеличило регистрацию юрлиц на 47%, физлиц – на 42%

Министерство налогов Азербайджана в январе-сентябре зарегистрировало 8,352 тыс. коммерческих юридических лиц и 117,717 тыс. физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных юрлиц увеличилось на 47,4%, физических лиц – на 41,7%", - отметили в Минналогов.

За 9 месяцев текущего года e-регистрацию прошли 5,785 тыс. юрлиц, т.е. 69,3% от общего числа зарегистрированных юрлиц.

А.Азизов

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Тэги: МИННАЛОГОВ, ЮРЛИЦА, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]