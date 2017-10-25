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Транспорт и связь 25.10.2017 09:12

Азербайджан планирует закупить самолеты Embraer, рассчитанные на полеты на средние расстояния

Правительство Азербайджана планирует в 2018-2021гг провести ряд мероприятий в рамках модернизации аэропортов республики и развития гражданской авиации, отмечается в бюджетных материалах на 2018 год и последующие три года.

В планы правительства входит строительство нового Авианавигационного центра на территории международного аэропорта им. Гейдара Алиева в Баку.

Кроме этого, планируется строительство радарной системы в Евлахском аэропорту, реализация проектов по удлинению и расширению взлетно-посадочных полос в аэропортах Нахчывани и Загатал.

В рамках развития гражданской авиации и повышения ее доходности, в 2018-2021гг планируется расширение географии полетов низкобюджетной авиакомпании (Buta Airways - ИФ) в страны СНГ, Турцию, Иран и по другим направлениям.

Также в планы входит закупка самолетов производства бразильской компании Embraer, рассчитанных на полеты на средние расстояния.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]