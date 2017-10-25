Манат подешевел к доллару, укрепился к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 октября установил 1,7002 манат/$1 (24 октября - 1,7001 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 25 октября ЦБА установил 1,9991 манат/1EUR (24 октября – 1,9997 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 октября установил на уровне 0,0295 манат/1RUB (24 октября - 0,0296 манат/1RUB).

А.Азизов