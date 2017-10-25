Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9991 RUR   0.0295 GBR   2.2326 TRY   0.455

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.90 Brent   57.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 12° 19° 27 Окт 12° 16° 28 Окт 13° 19°

Карабахский конфликт 25.10.2017 09:48

Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня более 100 раз - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 103 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 103 раза», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПЕРЕМИРИЕ, НАРУШЕНИЕ


Похожие новости


Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня более 100 раз - Минобороны Азербайджана Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 132 раза - Минобороны Азербайджана Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 143 раза - Минобороны Азербайджана Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 122 раза - Минобороны Азербайджана Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]