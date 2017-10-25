Азербайджанские туроператоры увеличили в I полугодии доходы на 13%

Доходы туроператоров осуществляющих свою деятельность на территории Азербайджана по итогам I-го полугодия 2017 года составили 22,4 млн манатов, что на 13,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По данным Госкомстата, за рассматриваемый период услугами туроператоров воспользовались 29,7 тыс. человек (рост на 6,5%). Из общего числа туристов воспользовавшихся услугами местных туроператоров 19,9 тыс. человек уехали отдыхать за рубеж, 6,3 тыс. человек отдыхали на территории страны. Кроме того, республику посетило 3,5 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства.

Число граждан Азербайджана осуществляющие туристические поездки по территории страны увеличилось на 37%, число иностранных граждан посетивших Азербайджан с целью туризма возросло на 66,7%, тогда как число азербайджанских граждан осуществляющих туристические поездки за границу снизилось на 5,7%.

При этом через турагентства 47,7% граждан Азербайджана посетили Турцию, 12,7% - ОАЭ, 12,4% - Россию, 9,1% - Иран, 3% - Германию, 1,6% - Грузию, 1,4% - Италию, 1,3% - Чехию, 0,7% - Украину.

Стоимость реализованных туристических путевок на территории страны составила 15,9 млн манатов, из которых 14,1 млн манатов приходится на путевки в заграницу.

Средняя стоимость туристической путевки в Азербайджане по итогам полугодия составила около 1,06 тыс. манат и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,2%.

Средняя стоимость турпутевок по территории страны составила 488,3 манат, для зарубежных путешествий – 1,182 тыс. манат.

Иностранные граждане для путешествий по территории Азербайджана приобретали путевки в среднем по 812,1 манат.

Б.Рустамбеков