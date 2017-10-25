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Социум 25.10.2017 10:51

В Азербайджане за 9 месяцев за счет средств населения построено 8,5 тыс. индивидуальных жилых домов

В Азербайджане в январе-сентябре 2017 года введено в строй 8,5 тыс. индивидуальных жилых домов, построенных за счет собственных средств граждан, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"Общая площадь этих домов составляет 1 млн 228,7 тыс. кв. метров", - отметили в Госкомстате.

Средняя площадь жилья, построенного в отчетном периоде за счет средств населения, составляет 144 кв. метра.

По данным статистики, жилые дома площадью 447,8 тыс. кв. метров построены в сельской местности.

А.Азизов

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Тэги: ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, ВВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]