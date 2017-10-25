В Азербайджане за 9 месяцев за счет средств населения построено 8,5 тыс. индивидуальных жилых домов

В Азербайджане в январе-сентябре 2017 года введено в строй 8,5 тыс. индивидуальных жилых домов, построенных за счет собственных средств граждан, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
"Общая площадь этих домов составляет 1 млн 228,7 тыс. кв. метров", - отметили в Госкомстате.
Средняя площадь жилья, построенного в отчетном периоде за счет средств населения, составляет 144 кв. метра.
По данным статистики, жилые дома площадью 447,8 тыс. кв. метров построены в сельской местности.
А.Азизов
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
Баку предлагает Риму воспользоваться преимуществами транспортных коридоров и маршрутов Север-Юг и БТК
Баку и Брюссель ведут интенсивные переговоры по проекту соглашения о стратегическом партнерстве – глава МИД Азербайджана
Ряд госструктур Азербайджана, действующих в форме юрлиц публичного права, в 2018г получит из госбюджета субсидии на 111 млн манатов
Азербайджан прогнозирует снижение прокачки нефти по трубопроводу БТД в 2017г на 8,5%
Международный банк Азербайджана сократил за 9 месяцев активы на 42%
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Azeravtoyol получит 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
НАТО намерена создать два новых подразделения на фоне роста напряженности в отношениях с Россией - газета
Предвыборный штаб Собчак возглавит бывший гендиректор НТВ Малашенко
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
В Баку говорили о русской школе изобразительного искусства и традициях азербайджанской культуры
При спонсорской поддержке компании Bakcell, в Баку прошла первая международная конференция, посвященная Цифровому Торговому Хабу Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов