В Азербайджане за 9 месяцев за счет средств населения построено 8,5 тыс. индивидуальных жилых домов

В Азербайджане в январе-сентябре 2017 года введено в строй 8,5 тыс. индивидуальных жилых домов, построенных за счет собственных средств граждан, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"Общая площадь этих домов составляет 1 млн 228,7 тыс. кв. метров", - отметили в Госкомстате.

Средняя площадь жилья, построенного в отчетном периоде за счет средств населения, составляет 144 кв. метра.

По данным статистики, жилые дома площадью 447,8 тыс. кв. метров построены в сельской местности.

А.Азизов