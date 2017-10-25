Баку и Брюссель ведут интенсивные переговоры по проекту соглашения о стратегическом партнерстве – глава МИД Азербайджана

Переговоры между Баку и Брюсселем по новому соглашению о стратегическом партнерстве носят интенсивный характер, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Переговоры между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению носят интенсивный характер", - сказал Э.Мамедъяров.

Ранее Э.Мамедъяров заявил, что в настоящее время идет работа над проработкой второго из трех разделов документа.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

А.Азизов