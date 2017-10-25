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Внешняя политика 25.10.2017 11:19

Баку и Брюссель ведут интенсивные переговоры по проекту соглашения о стратегическом партнерстве – глава МИД Азербайджана

Переговоры между Баку и Брюсселем по новому соглашению о стратегическом партнерстве носят интенсивный характер, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Переговоры между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению носят интенсивный характер", - сказал Э.Мамедъяров.

Ранее Э.Мамедъяров заявил, что в настоящее время идет работа над проработкой второго из трех разделов документа.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, СОГЛАШЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]