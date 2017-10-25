Баку предлагает Риму воспользоваться преимуществами транспортных коридоров и маршрутов Север-Юг и БТК

Азербайджан считает перспективным сотрудничество с Италией в сфере транспорта, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.
Э.Мамедъяров в Палермо провел встречу с итальянским коллегой Анджелино Альфано, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
"Министры на встрече выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в сферах экономики, торговли, культуры, науки и образования, туризма", - отмечается в сообщении.
Э.Мамедъяров проинформировал итальянского коллегу о транспортных коридорах Север-Юг, Восток-Запад и железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК). По его мнению, в этом направлении имеются благоприятные перспективы для сотрудничества.
Кроме этого, министры обсудили сотрудничество в сфере энергетики, в том числе реализацию проекта Южный газовый коридор. А.Альфано подчеркнул, что строительство газопровода TAP позволит диверсифицировать источники поставок газа в Европу.
"В ходе встречи министр обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта. А.Альфано отметил, что в 2018 году Италия будет председательствовать в ОБСЕ и одним из приоритетов в этом качестве будет поддержка мирному урегулированию конфликта посредством Минской группы", - отмечается в сообщении
А.Азизов
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