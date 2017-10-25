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Внешняя политика 25.10.2017 11:29

Баку предлагает Риму воспользоваться преимуществами транспортных коридоров и маршрутов Север-Юг и БТК

Азербайджан считает перспективным сотрудничество с Италией в сфере транспорта, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров в Палермо провел встречу с итальянским коллегой Анджелино Альфано, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

"Министры на встрече выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в сферах экономики, торговли, культуры, науки и образования, туризма", - отмечается в сообщении.

Э.Мамедъяров проинформировал итальянского коллегу о транспортных коридорах Север-Юг, Восток-Запад и железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК). По его мнению, в этом направлении имеются благоприятные перспективы для сотрудничества.

Кроме этого, министры обсудили сотрудничество в сфере энергетики, в том числе реализацию проекта Южный газовый коридор. А.Альфано подчеркнул, что строительство газопровода TAP позволит диверсифицировать источники поставок газа в Европу.

"В ходе встречи министр обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта. А.Альфано отметил, что в 2018 году Италия будет председательствовать в ОБСЕ и одним из приоритетов в этом качестве будет поддержка мирному урегулированию конфликта посредством Минской группы", - отмечается в сообщении

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, МИД, ГЛАВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]