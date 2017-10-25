Баку входит в топ-5 наиболее популярных направлений для россиян на ноябрьские праздники

Баку входит в топ-5 городов СНГ и ближнего зарубежья, популярных для поездок россиян на ноябрьские праздники, отмечает российский сайт бронирования жилья Tvil.ru.
Рейтинг составлен по данным запросов и броней гостиниц, квартир и гостевых домов для проживания с 3 по 7 ноября 2017 года.
В России 4 ноября празднуют День народного единства, поэтому россиян ждут три выходных дня подряд с 4 по 6 ноября.
"Минск (Беларусь), Астана (Казахстан), Тбилиси (Грузия), Баку и Ереван (Армения) составляют первую пятерку городов СНГ, популярных для путешествий российских туристов в первую декаду ноября", - отмечает Tvil.ru.
В столицу Азербайджана российские туристы поедут отдыхать на ноябрьские праздники в среднем на 3,5 дня и потратят на проживание 2,9 тысяч рублей в сутки (около 90 манат).
Для сравнения, в Минск - на 2,5 дня (3 тысяч рублей), в Тбилиси - на 4 дня (2,5 тысяч рублей в сутки), в Астану - на 2 дня (3,5 тысяч рублей).
Tvil.ru - ведущий российский сайт онлайн-бронирования отелей, квартир и гостевых домов. Более 2 миллионов человек в месяц посещают сайт Tvil.ru, чтобы забронировать один из 50 тысяч вариантов жилья для отдыха и путешествий.
А.Азизов
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