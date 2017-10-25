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Религия 25.10.2017 12:12

Межрелигиозный мир и толерантность являются нормой азербайджанской жизни – посол РФ в Баку

Межрелигиозный мир и толерантность являются нормой в Азербайджане, заявил посол России в Баку Владимир Дорохин.

«Работая здесь в Азербайджане, я видел и знаю огромное количество примеров, которые подтверждают, что межрелигиозный мир и толерантность в Азербайджане – это не просто слова. Это норма азербайджанской жизни», - отметил В.Дорохин в среду на прошедшей в здании Национальной Академии наук Азербайджана презентации переведенных на азербайджанский язык «Истории Библии» и «Православного катихизиса».

Посол выразил уверенность, что "по-другому в Азербайджане не может быть". «Вы очень правильно делаете, что не только не закрываетесь от русского православия, но, наоборот, открываетесь перед ним. Это великая религия, она несет светлое, доброе всем людям», - сказал он.

В.Дорохин выразил удовлетворение тем, что российские соотечественники в Азербайджане «чувствуют себя комфортно во всех отношениях». «Они, в том числе, имеют возможность соблюдать свои религиозные функции. Я знаю, что они чувствуют себя лояльными гражданами Азербайджана. Они молятся за Азербайджан, за его руководство, за его счастье», - подчеркнул дипломат.

Он отметил наличие хороших межгосударственных отношений между Азербайджаном и Россией.

Необходимость дальнейшего развития межрелигиозного конструктивного диалога подчеркнул архиепископ Бакинский и Азербайджанский, владыка Александр. «Мы должны развивать межрелигиозный конструктивный диалог, вести борьбу с негативными явлениями. Нередко межрелигиозные конфликты возникают, когда мы не знаем о культуре, традициях и религии других народов», - сказал он.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕЛИГИЯ, БИБЛИЯ, ПЕРЕВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]