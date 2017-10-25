Ряд госструктур Азербайджана, действующих в форме юрлиц публичного права, в 2018г получит из госбюджета субсидии на 111 млн манатов

Правительство Азербайджана планирует в 2018 году оказать из госбюджета финансовую помощь (субсидию) в размере 110,8 млн манатов ряду госструктур, действующих в форме юридических лиц публичного права.
Согласно бюджетным материалам Минфина, с 2017 года 9 госструктур в сфере стандартизации, метрологии и патента, защиты авторских прав, по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, ряд структур при кабинете министров, стали функционировать в форме юридических лиц публичного права.
"В 2018 году в госбюджете для этих структур предусмотрена субсидия в размере 110,8 млн манатов", - отмечается в материалах Минфина.
А.Азизов
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