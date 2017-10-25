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Финансы 25.10.2017 12:52

Ряд госструктур Азербайджана, действующих в форме юрлиц публичного права, в 2018г получит из госбюджета субсидии на 111 млн манатов

Правительство Азербайджана планирует в 2018 году оказать из госбюджета финансовую помощь (субсидию) в размере 110,8 млн манатов ряду госструктур, действующих в форме юридических лиц публичного права.

Согласно бюджетным материалам Минфина, с 2017 года 9 госструктур в сфере стандартизации, метрологии и патента, защиты авторских прав, по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, ряд структур при кабинете министров, стали функционировать в форме юридических лиц публичного права.

"В 2018 году в госбюджете для этих структур предусмотрена субсидия в размере 110,8 млн манатов", - отмечается в материалах Минфина.

А.Азизов

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Тэги: ГОССТРУКТУРЫ, СУБСИДИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]