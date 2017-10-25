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ТЭК 25.10.2017 13:08

Азербайджан в 2018-2021гг планирует добыть более 155 млн тонн нефти

Суммарная добыча нефти в Азербайджане в 2018-2021гг составит 155 млн 690,7 тыс. тонн.

Согласно прогнозам правительства, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в 2018 году объем добычи нефти в стране составит 37 млн 534,8 тыс. тонн, в 2019 году – 39 млн 660,1 тыс. тонн, в 2020 году – 39 млн 649,5 тыс. тонн, в 2021 году - 38 млн 846,3 тыс. тонн.

Как сообщалось, по итогам 2017 года правительство Азербайджана ожидает добычу нефти на уровне 38 млн 372,7 тыс. тонн.

В 2016 году добыча нефти в Азербайджане составила 41 млн 50,4 тыс. тонн.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]