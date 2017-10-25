Азербайджан в 2018-2021гг планирует добыть более 155 млн тонн нефти

Суммарная добыча нефти в Азербайджане в 2018-2021гг составит 155 млн 690,7 тыс. тонн.

Согласно прогнозам правительства, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в 2018 году объем добычи нефти в стране составит 37 млн 534,8 тыс. тонн, в 2019 году – 39 млн 660,1 тыс. тонн, в 2020 году – 39 млн 649,5 тыс. тонн, в 2021 году - 38 млн 846,3 тыс. тонн.

Как сообщалось, по итогам 2017 года правительство Азербайджана ожидает добычу нефти на уровне 38 млн 372,7 тыс. тонн.

В 2016 году добыча нефти в Азербайджане составила 41 млн 50,4 тыс. тонн.

Н.Аббасова