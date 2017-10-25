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Финансы 25.10.2017 13:17

План для ГТК на 2018г по перечислениям в госбюджет Азербайджана увеличен на 8% – глава Госкомитета

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2018 году для Государственного таможенного комитета Азербайджана определен в 2 млрд 430 млн манат, сообщил журналистам в среду глава ведомства Айдын Алиев.

«В следующем году мы должны перечислить в госбюджет 2 млрд 430 млн манат, что на 180 млн манатов больше чем в 2017 году. Учитывая, что в текущем году ГТК уже перечислил в госбюджет 2 млрд 130 млн манатов, мы оптимистично настроены и на следующий год", - сказал А.Алиев.

По его словам, в настоящее время обсуждается вопрос повышения акцизов на импортируемые спиртные напитки и табак.

Повышение акцизов на спиртные напитки и табачные изделия, глава ГТК объяснил тем что, эти виды товара не являются товарами первой необходимости и одними из основных статей контрабанды.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТАМОЖНЯ, БЮДЖЕТ, АКЦИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]