План для ГТК на 2018г по перечислениям в госбюджет Азербайджана увеличен на 8% – глава Госкомитета

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2018 году для Государственного таможенного комитета Азербайджана определен в 2 млрд 430 млн манат, сообщил журналистам в среду глава ведомства Айдын Алиев.

«В следующем году мы должны перечислить в госбюджет 2 млрд 430 млн манат, что на 180 млн манатов больше чем в 2017 году. Учитывая, что в текущем году ГТК уже перечислил в госбюджет 2 млрд 130 млн манатов, мы оптимистично настроены и на следующий год", - сказал А.Алиев.

По его словам, в настоящее время обсуждается вопрос повышения акцизов на импортируемые спиртные напитки и табак.

Повышение акцизов на спиртные напитки и табачные изделия, глава ГТК объяснил тем что, эти виды товара не являются товарами первой необходимости и одними из основных статей контрабанды.

Б.Рустамбеков