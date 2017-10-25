В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека, еще 12 пострадали - МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана семи дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали 12 человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 113 преступлений, 22 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 51 человека.

Зафиксировано семь фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев