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ТЭК 25.10.2017 13:30

Добыча газа в Азербайджане к 2022г достигнет почти 47 млрд кубометров

Добыча газа в Азербайджане на 2021 год прогнозируется на уровне 46 млрд 711,4 млн кубометров, что на 60,7% больше прогноза на 2017 год.

Согласно прогнозам правительства, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в 2019 году добыча газа в республике составит 37 млрд 27,7 млн кубометров, в 2020 году - 41 млрд 532,3 млн кубометров.

Увеличение добычи газа ожидается за счет получения в 2018 году первого газа в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз и за счет начала добычи газа в 2019 году с месторождения Абшерон.

Как сообщалось, правительство Азербайджана в 2017 году ожидает добычу газа на уровне 29 млрд 60 млн кубометров, в 2018 году – 30 млрд 498,3 млн кубометров.

В 2016 году добыча газа в Азербайджане составила 29 млрд 331,4 млн кубометров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГАЗ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]