Добыча газа в Азербайджане к 2022г достигнет почти 47 млрд кубометров

Добыча газа в Азербайджане на 2021 год прогнозируется на уровне 46 млрд 711,4 млн кубометров, что на 60,7% больше прогноза на 2017 год.
Согласно прогнозам правительства, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в 2019 году добыча газа в республике составит 37 млрд 27,7 млн кубометров, в 2020 году - 41 млрд 532,3 млн кубометров.
Увеличение добычи газа ожидается за счет получения в 2018 году первого газа в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз и за счет начала добычи газа в 2019 году с месторождения Абшерон.
Как сообщалось, правительство Азербайджана в 2017 году ожидает добычу газа на уровне 29 млрд 60 млн кубометров, в 2018 году – 30 млрд 498,3 млн кубометров.
В 2016 году добыча газа в Азербайджане составила 29 млрд 331,4 млн кубометров.
Н.Аббасова
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