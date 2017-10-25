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Бизнес и законодательство 25.10.2017 13:49

Ряд предпринимателей в Азербайджане в 2017г занизили стоимость товаров на сумму свыше $500 млн – глава ГТК

Местные предприниматели и компании, занимающиеся импортно-экспортными операциями, предпринимают попытки уклонения от налогов и пошлин посредством занижения стоимости товаров, заявил глава Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) Айдын Алиев.

«Только в этом году предприниматели занизили стоимость товаров с этой целью на сумму свыше $500 млн. Причем это было признано самими же предпринимателями»,- сказал А.Алиев в среду на бизнес-форуме с членами Caspian European Club.

Глава ГТК также сообщил, в настоящее время к системе «зеленого коридора» для провоза товаров и транспортных средств через таможенную границу Азербайджана присоединились 23 компании. На конец 2016 года число таких компаний составляло 9.

Б.Рустамбеков

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]