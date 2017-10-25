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Бизнес и законодательство 25.10.2017 14:32

ГТК Азербайджана предлагает отказаться от таможенных ставок в 3% и 0,5% в рамках перехода на трехступенчатую систему

Одним из актуальных вопросов в настоящее время является переход на трехступенчатую ставку таможенных пошлин, заявил журналистам глава ГТК Азербайджана Айдын Алиев.

«На сегодня одним из актуальных вопросов является переход на трехступенчатую ставку таможенных пошлин. Скорее всего, будут ликвидированы ставки в 3% и 0,5%. В любом случае этот вопрос должно решать правительство. Наш комитет и другие министерства представили свои предложения по данному вопросу», - сказал А.Алиев.

Глава ГТК не исключил возможность применения таможенных льгот на импорт в Азербайджан сырья для местного производства. «Это позволит нам расширить внутренний рынок и избежать вывода валюты из страны»,- сказал А.Алиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТАМОЖНЯ, СТАВКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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