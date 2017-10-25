ГТК Азербайджана предлагает отказаться от таможенных ставок в 3% и 0,5% в рамках перехода на трехступенчатую систему

Одним из актуальных вопросов в настоящее время является переход на трехступенчатую ставку таможенных пошлин, заявил журналистам глава ГТК Азербайджана Айдын Алиев.

«На сегодня одним из актуальных вопросов является переход на трехступенчатую ставку таможенных пошлин. Скорее всего, будут ликвидированы ставки в 3% и 0,5%. В любом случае этот вопрос должно решать правительство. Наш комитет и другие министерства представили свои предложения по данному вопросу», - сказал А.Алиев.

Глава ГТК не исключил возможность применения таможенных льгот на импорт в Азербайджан сырья для местного производства. «Это позволит нам расширить внутренний рынок и избежать вывода валюты из страны»,- сказал А.Алиев.

Б.Рустамбеков