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Бизнес и законодательство 25.10.2017 15:17

Азербайджан прогнозирует рост добычи золота к 2022г на 13% по сравнению с показателем 2017г

Правительство Азербайджана прогнозирует рост добычи золота в республике в 2018-2021гг.

Согласно прогнозам, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в 2021 году добыча золота в республике достигнет 5 тыс. 978,9 кг против 5 тыс. 312,2 кг в 2017 году. Т.е. в 2018-2021гг добыча золота увеличится на 12,6%.

В частности, на 2018 год добыча прогнозируется на уровне 5 тыс. 471,5 кг, на 2019г – 5 тыс. 635,7 кг, на 2020г – 5 тыс. 804,7 кг.

Согласно прогнозам, в 2018-2021гг будет наблюдаться рост добычи железной руды и концентрата. В частности, в 2018-2020гг добыча руды прогнозируется на уровне 4,466 тыс. тонн в год, в 2021г – 5 тыс. 987,9 тонн.

По итогам 2017 года добыча железной руды и концентра ожидается на уровне 2 тыс. 473,1 тонн. Таким образом, к 2022г уровень добычи превысит показатель 2017 года в 2,4 раза.

Добыча золота и серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется с месторождений Кедабек и Гоша в рамках контракта типа Production Sharing Agreement, подписанного 21 августа 1997 года. Контракт предусматривает разработку 6 месторождений: одного - в Нахичевани, двух - в Кедабекском районе Азербайджана (450 км к западу от Баку) и трех - Кельбаджаре и Зангелане, оккупированных в настоящее время армянскими вооруженными силами. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, в целом с этих 6 месторождений планируется добыть 400 тонн золота.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Кедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года ввела в разработку золотоносный рудник Гадир, в сентябре 2017 года - Угур.

Кроме этого, государственное ЗАО "AzerGold" в этом году начало добычу золота и серебра с месторождения Човдар и экспорт золотых и серебряных слитков.

Объем добычи компанией с данного месторождения прогнозируется в целом за 2017 год в 40 тыс. унций. При этом за 2017 год ЗАО "AzerGold" рассчитывает выручить около 145 млн манатов от продажи золота и серебра, добытых в Азербайджане.

Ранее промышленные запасы золотоносного месторождения Човдар в Дашкесанском районе Азербайджана оценивались в 44,61 тонн золота.

А.Азизов

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Тэги: ЗОЛОТО, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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