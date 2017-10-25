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Транспорт и связь 25.10.2017 15:56

Контейнерный порт Petlim с начала деятельности в декабре 2016г обслужил 110 судов

Контейнерный порт Petlim в Турции с начала деятельности в декабре 2016 года и до сих пор обслужил 110 судов, сообщает турецкое агентство Anadolu.

«Порт Petlim с момента ввода в эксплуатацию в декабре прошлого года и до сих пор обслужил 110 судов и обработал 150 тыс. TEU-контейнеров. Благодаря данному порту, началась прямая торговля с Дальним Востоком и Северной Европой, без использования портов Пирей, Мальты или Суэцкого канала», - отмечает издание.

По данным агентства, строительство второй фазы порта уже завершилось и ожидается получение разрешения на операции в рамках данного этапа.

Как сообщалось, ввод в строй второго этапа порта позволит принимать суда мощностью 13 тыс. контейнеров.

Контейнерный порт Petlim 6 декабря 2016 года начал коммерческую деятельность в рамках I фазы и принял первое судно.

Строительство порта в Измире осуществлял Petlim Limancılık Ticaret A.S. совместно с нидерландской APM Terminals на основании договора о строительстве и эксплуатации контейнерного порта.

Общая стоимость проекта оценивается в $380 млн. Нидерландская компания будет управлять портом в течение 28 лет.

Мощность порта на первом этапе составляет 800 тыс. контейнеров в год, после ввода в строй второго этапа этот показатель достигнет 1,5 млн контейнеров.

В перспективе мощность порта может быть расширена до 4 млн контейнеров в год. Акционерами Petlim Limancılık Ticaret A.S. являются Petkim Holding (70%) и американский инвестиционный банк Goldman Sachs (30%).

Н.Аббасова

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Тэги: PETLIM, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]